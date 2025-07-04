Похищение в Париже

Банкир из Узбекистана рассказал о своем похищении в Париже. Кахрамонжон Олимов — основатель Anorbank, по его словам, организация управляет активами на сумму свыше $1 млрд. 21 июня банкир прибыл в Париж, где познакомился с 25-летней девушкой. Через два дня после совместного обеда Олимова схватили трое мужчин. Один из похитителей, по словам пострадавшего, оказался знакомым вором в законе, когда-то тот работал с бывшим партнером Олимова по банковскому бизнесу. От мужчины требовали выкуп в размере $10 млн, его долго избивали, инсценировали повешение, угрожали отрезать палец, изнасиловать, а также записали видео в полураздетом виде с извинениями «за все, что он натворил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anorbank Фото: Anorbank

В результате отпустили, когда тот выплатил $200 тыс. и оставил расписку еще на $5 млн. В Париже Олимов обратился в полицию. Расследование уже ведется, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Олимов в последнее время участвует в проекте создания газовой электростанции на юге Узбекистана. В этом проекте он сотрудничает с Францией. Возможно, именно ради этого проекта, а также для завершения одной из сделок по покупке недвижимости господин Олимов прибыл в Париж. О своем визите он особо не распространялся, сообщил только узкому кругу лиц.

В первый же день в баре отеля к Олимову подошла незнакомка. Говорила она по-русски и по-английски. Утверждала, что работает в салоне красоты в Турции, была одета в дорогие бренды. На ней был пиджак Louis Vuitton, браслет Tiffany. Через несколько дней после этого знакомства Анастасия предложила пообедать вместе в ресторане. И через короткое время после этой встречи Олимов был похищен. Его сначала отвезли в один из пригородов Парижа, а затем в сторону Ниццы. Там в подвале некой виллы бизнесмен провел почти два дня: его избивали, угрожали убийством, даже инсценировали казнь. Один из похитителей, по его словам, говорил с ним на узбекском, второй с сильным кавказским акцентом. Первая зацепка в этом деле — это видеозаписи с камер наблюдения отеля, где можно увидеть женщину по имени Анастасия. В операции, по мнению полицейских, участвовало как минимум пять человек. Тот факт, что похищение произошло в нескольких сотнях метрах от Елисейских полей, конечно, вызывает большие опасения».

По словам пострадавшего, похититель продолжает писать угрозы в Telegram. Однако после обращения в полицию он стал называть случившееся «шуткой». Сам банкир уже вернулся в Ташкент и нанял охрану. По данным The Wall Street Journal, в последнее время по всему миру произошла целая серия похищений владельцев криптовалютных компаний и их близких. Десятки случаев зафиксировали в разных странах, среди которых Эстония, США и Франция. Российские бизнесмены в последнее время тоже стали обращаться за услугами охранных предприятий, отмечает учредитель сервиса безопасности «Единство» Антон Минаев: «Люди, которые занимаются криптовалютами, афишируют свою деятельность, чтобы привлекать деньги. Когда человек переходит на новый уровень и известности, и финансовой составляющей, он должен закрывать вопросы безопасности своих перемещений.

Чаще в этой сфере молодые люди, наверное, развиваются, они вспыхивают как звезды, и это становится небезопасно. Что касается выезда телохранителя за рубеж, мы не можем со своим оружием в другую страну ехать. Телохранитель без оружия, если нужно, может сопровождать. Можно воспользоваться такими услугами на месте. Если поступали, например, какие-то угрозы, тогда следует озаботиться большим количеством людей, которые будут окружать. Если просто нужно сопровождение, два доверенных лица достаточно».

Впрочем, личная охрана не единственный способ, которым российские криптоинвесторы пытаются обезопасить себя, рассказал “Ъ FM” начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Среди тех, кто работает с криптовалютами и международными трансакциями, действительно эта тема стала более актуальной. Из-за анонимности трансакций и сложности отслеживания платежей в крипте похитители криптоинвесторов выбирают все чаще. Кроме того, есть риски в странах, которые раньше считались безопасными. Например, если раньше угроза похищения ассоциировалась с Латинской Америкой, с Ближним Востоком, то сейчас такие инциденты происходят, как мы видим, в СНГ, в Евросоюзе. Появились новые схемы похищений, потому что злоумышленники могут уже не просто выслеживать жертву, а использовать социальные сети, помощь инсайдеров с криптобирж.

Актуализировались вопросы найма персональной охраны, особенно в тех странах, где высокий риск, вопросы кибербезопасности, чтобы избежать утечек данных. Активно обсуждаются вопросы страховки от похищения самого человека и членов его семьи. Некоторые международные компании стали относительно недавно предлагать такие продукты. Это происходит на фоне событий последних девяти-десяти месяцев.

Люди даже отказываются от публичных географических тэгов в соцсетях, стали больше использоваться телефоны без банковских приложений в поездках».

По данным газеты Le Monde, 1 июля в Ницце был задержан гражданин Турции по подозрению в «похищении в составе ОПГ».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова