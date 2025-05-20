Криптокошелек или жизнь

По всему миру участились случаи похищения криптоинвесторов. С прошлого года зафиксировано 54 таких преступления, причем семь из них во Франции (пять — только за прошедший месяц). Чтобы получить доступ к криптоактивам, преступники также угрожают и семьям инвесторов. Тему продолжит Владислав Викторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если раньше преступления, связанные с криптовалютой, ограничивались виртуальным миром, сегодня они все чаще выходят в офлайн. Сценарий так называемых атак с гаечным ключом идентичен: похищение, насилие и давление, — все, чтобы получить доступ к онлайн-кошельку. В мае в Париже злоумышленники пытались захватить дочь и внука главы криптокомпании. До этого трое суток удерживали отца другого криптомиллионера, требуя €7 млн, при этом лишили своего заложника пальца. В январе пострадал сооснователь криптокошелька Ledger Дэвид Баллан. За его освобождение просили $10 млн.

Подобные случаи фиксируют в США, Бельгии, Испании. Россия — не исключение, отметил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «В стране тоже наблюдалось несколько случаев похищения граждан с целью получения их криптодоходов. Первый кейс мы можем отследить еще с 2018 года, когда цифровая валюта еще была не так популярна. Сейчас эти инциденты учащаются. В 2024-м были случаи похищения россиян в Калининградской области, Москве и Санкт-Петербурге для того, чтобы выбить доступ к их кошелькам.

Пока криптовалютный мир не выработает новые эффективные правила защиты, ситуация останется таковой: люди будут бояться как бы то ни было сообщать о своих доходах, в том числе и с целью уплаты налогов».

В начале мая хакеры взломали криптобиржу Coinbase. Злоумышленники получили данные почти 100 тыс. клиентов и запросили $20 млн за то, чтобы не раскрывать информацию, но компания отказалась выполнять эти требования. Уязвимость заложена в самой структуре блокчейн-сетей. Такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, позволяют передавать активы мгновенно и анонимно, для этого достаточно иметь учетные данные. При этом, в отличие от банковских систем, где счета могут быть заморожены, шансы на возврат таких активов минимальны. По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, в зоне риска — инвесторы, открыто демонстрирующие доходы в социальных сетях: «Такие преступления организовать легче, нежели высокотехнологические схемы, попытки выманить, выудить какие-то данные. Считается нормой показать счастливую, благополучную жизнь, даже более богатую, чем есть на самом деле, привлекая внимание злоумышленников. Не стоит указывать свои реальные имена, фамилии или разглашать домашние адреса, показывать, где живешь, куда перемещаешься.

Возможно, криптоинвесторы — люди, которые заработали шальные, что называется, деньги, и вопросам собственной безопасности они не уделяют должного внимания».

На фоне роста угроз некоторые участники западного криптосообщества переехали за границу или стали работать анонимно. Другие изменили образ жизни ради безопасности. Как пишет Bloomberg, спрос на услуги телохранителей вырос в несколько раз. Так, защита генерального директора Coinbase в прошлом году обошлась компании более чем в $6 млн. Это больше, чем вместе взятые траты на охрану глав JPMorgan, Goldman Sachs и Nvidia. Впрочем, большинство крупных инвесторов уже выстроили систему защиты. И, как правило, речь идет о комплексной охранной инфраструктуре, пояснил эксперт по комплексной безопасности Роман Насонов: «Такие клиенты стараются данные о своем источнике доходов не сообщать. В общем-то, узнать об этом не всегда возможно. Они рассказывают о тех или иных проблемах, встречах, на которых им необходимо сопровождение, в том числе и при посещении банка, чтобы забрать свои средства. Здесь должно быть комплексное решение вопросов. Это и безопасность членов семьи, и охрана дома и офиса».

Как отмечает Bloomberg, большинство похитителей криптоинвесторов — это типичные уличные преступники. Причем, как правило, самого низкого уровня, многие из них наемники. Но ни одному так и не удалось заработать на своих преступлениях, отмечает агентство.

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Валерия Калинина