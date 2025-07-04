Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

Главу Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Об этом он сообщил сегодня азербайджанскому Oxu.Az. Сама процедура лишения гражданства, по данным издания, произошла еще 18 июня.

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В Oxu.Az поинтересовались у господина Ибрагимова, с чем он связывает действия российских властей. Мужчина ответил, что через несколько дней «приедет на родину (в Азербайджан.—“Ъ”) и даст комментарий».

Обострение отношений Азербайджана и России началось после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали несколько десятков азербайджанцев, а также были арестованы шестеро граждан республики по делу об убийстве. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян: среди них были и журналисты. Вечером 3 июля сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» освободили.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».