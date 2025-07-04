Чиновницам воронежского министерства ЖКХ добавили уголовное дело

Управление МВД по Воронежской области сообщило о возбуждении нового уголовного дела против заместителей министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой. Судя по пресс-релизу ведомства, сейчас они, помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

В основе обоих уголовных дел лежит государственный контракт на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора. Впоследствии суд отменил их по иску регоператора.

Чиновниц задержали в начале года. Центральный райсуд по ходатайству УМВД заключил их под домашний арест. На тот момент госпожам Евсюковой и Толчеевой вменялось лишь мошенничество. При избрании меры пресечения следствие объясняло, что еще до заключения контракта чиновницы якобы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены.

Как сообщили в полиции, факт злоупотребления полномочиями был выявлен «при проведении оперативно-розыскных мероприятий». «По истечении установленного срока, в октябре 2022 года подозреваемые приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей»,— объяснили суть уголовного дела в полиции.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев