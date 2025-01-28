Между «Альфой» и «Вегой»

Суд отправил под домашний арест заместительниц министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Елену Евсюкову и Наталию Толчееву, подозреваемых в хищении из бюджета более 9 млн руб. В региональном МВД считают, что по указанию чиновниц в 2022 году были сфальсифицированы результаты исследования объемов накопления мусора, на основе которых установили заниженные нормативы и тарифы на утилизацию. Подозреваемые вину не признают. В прокуратуре, выступавшей за помещение подозреваемых в СИЗО, оценивают возможность обжалования меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Толчеева уже рассказала следствию все, что знает, и намерена сотрудничать в дальнейшем

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Наталия Толчеева уже рассказала следствию все, что знает, и намерена сотрудничать в дальнейшем

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

В понедельник, 27 января, Центральный суд Воронежа продолжил рассмотрение ходатайств регионального управления МВД России о заключении под стражу 48-летней Елены Евсюковой и 40-летней Наталии Толчеевой. Высокопоставленные чиновницы находились в изоляторе временного содержания (ИВС) с конца прошлой недели. В четверг, 22 января, их задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а на следующий день суд продлил арест на 72 часа для предоставления дополнительных доказательств.

Уголовное дело расследуется с сентября прошлого года. В его основу лег государственный контракт на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». Фирма выиграла электронный аукцион, предложив выполнить работу за 9,4 млн руб., тогда как начальная цена составляла 15 млн руб. Обязательства были выполнены в срок и приняты заказчиком.

Как считают в МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. На их основе власти установили заниженные нормативы и размер платы за утилизацию. В прошлом году Воронежский областной суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал нормативы недействующими. Это, по мнению полиции, причинило нынешнему министерству ЖКХ ущерб в размере стоимости контракта. Сейчас в уголовном деле не фигурируют сотрудники ООО «Альфа». Следствие уже допросило некоторых из них.

Мотивируя необходимость заключения чиновниц под стражу, следователь Елена Мячина заявила, что они могут воспрепятствовать следствию и оказать давление на свидетелей. К ходатайству она приложила переписку, обнаруженную в телефоне сотрудницы министерства Юлии Михалевой. В ней чиновница обсуждает с неким «Евгением экологом» корректировку результатов исследования по согласованию с госпожой Евсюковой. «Все, что от нас было нужно, мы сделали. Посмотрели — вы подкорректировали. Дальше уже там на уровне начальства команды даются»,— процитировала следователь переписку. Также она приобщила к материалам дела сам госконтракт с ООО «Альфа», подписанный руководителем департамента ЖКХ Максимом Зацепиным (ныне глава Семилукского района Воронежской области) и завизированный Еленой Евсюковой.

Защитники чиновниц Виктория Жилина и Валерий Смольянинов выступали против заключения своих доверительниц под стражу. Госпожа Жилина подчеркнула, что домашний арест будет серьезным, но гуманным ограничением свободы для Елены Евсюковой. По ее мнению, процитированная следователем переписка не подтверждает ее причастность к преступлению. В свою очередь, господин Смольянинов заверил суд, что Наталия Толчеева уже рассказала следствию все, что знает, и намерена сотрудничать в дальнейшем.

Сами чиновницы в суде заявили о своей невиновности.

«Я просто делала свою работу. Я ничего не украла ни у граждан, ни у государства»,— сказала Елена Евсюкова.

Наталия Толчеева обратила внимание, что в свою должность она вступила уже после заключения госконтракта с ООО «Альфа». «Считаю, что следствие во всем разберется. Просто для рассмотрения всех документов нужно время»,— добавила замминистра.

После выступления сторон судья Артем Корчагин отказал в удовлетворении ходатайства следствия и заключил подозреваемых под домашний арест до 22 марта. В прокуратуре рассматривают вопрос об обжаловании решения суда.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, в итоге полиция может изменить квалификацию действий заместителей министра. Бывший глава департамента ЖХК, а ныне глава Семилукского района Максим Зацепин считает, что Елена Евсюкова и Наталия Толчеева непричастны к хищениям. «Я думаю, что этого не могло быть вообще в принципе. Ни Евсюкова, ни Толчеева точно не делали этого. Все было разыграно в рамках 44-ФЗ: получили участника контракта, все делалось по закону. Я уверен, что они этого не делали. Это ошибка, недоразумение, я не знаю, как это назвать»,— сказал он «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев