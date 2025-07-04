Завершено следствие по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной

В прокуратуру Центрального административного округа Москвы передали материалы дела против четырех фигурантов, обвиняемых в похищении квартиры и денег у певицы Ларисы Долиной. К ответственности привлеки Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежду Цырульникову. Действия злоумышленников следствие оценило как мошенничество, сообщила столичная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обвиняемые действовали вместе с неустановленными соучастниками. Известно, что с апреля по июль 2024 года фигуранты похитили у певицы 175,1 млн руб. Позже они лишили ее прав на квартиру в Ксеньинском переулке, стоимость которой оценили в более чем 138 млн руб. Общий же ущерб, с учетом комиссии банковских операций и расходов на сделку, превысил 317,6 млн руб. Позже квартиру госпожи Долиной купила Полина Лурье.

Три из четырех мошенников признали вину. Госпоже Цырульниковой предъявили обвинение в еще трех эпизодах мошенничества. В мае 2025 года фигурантам продлили арест до 3 августа.

В августе 2024 года Лариса Долина подала иск к госпоже Лурье с требованием вернуть квартиру в собственность певицы. Полина Лурье направила встречный иск, требуя выселить певицу вместе с дочкой и внучкой. В марте этого года Хамовнический суд Москвы вернул квартиру госпоже Долиной, 1 мая покупательница квартиры обжаловала решение судьи.

Никита Черненко