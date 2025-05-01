Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Ответчиком по делу выступает Полина Лурье, которая купила квартиру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Госпожа Долина лишилась прав на квартиру в результате действий мошенников. Иск об оспаривании сделки певица подала в августе 2024 года. Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой. На квартиру наложили арест. В марте 2025-го суд удовлетворил исковые требования и вернул квартиру народной артистке.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Обездолинная квартира».