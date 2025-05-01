Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Ответчиком по делу выступает Полина Лурье, которая купила квартиру.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Госпожа Долина лишилась прав на квартиру в результате действий мошенников. Иск об оспаривании сделки певица подала в августе 2024 года. Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой. На квартиру наложили арест. В марте 2025-го суд удовлетворил исковые требования и вернул квартиру народной артистке.
Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Обездолинная квартира».