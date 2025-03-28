Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Хамовниках

Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования народной артистки России Ларисы Долиной и вернул ей квартиру, прав на которую она лишилась в результате действий мошенников, сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано»,— сказано в сообщении пресс-службы.

По материалам следствия, в 2024 году Ларисе Долиной позвонил Дмитрий Леонтьев, который представился силовиком и под предлогом сбережения денег уговорил певицу перевести средства, чтобы они якобы не достались мошенникам, на «безопасный счет». На самом деле счет принадлежал Дмитрию Леонтьеву. Еще часть денег Ларису Долину уговорили передать курьеру, функции которого исполнила Анжела Цырульникова. После того как певица продала свою квартиру, недвижимость приобрела Полина Лурье.

Иск об оспаривании сделки госпожа Долина подала в августе 2024 года. В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала выселить певицу из квартиры вместе с ее дочкой и внучкой. На квартиру наложили арест.

Сумма причиненного госпоже Долиной ущерба составила около 180 млн руб. В преступлении обвиняются Андрей Осипов, Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент они находятся под стражей.

Подробности дела — в материале «Ъ FM» «Обездолинная квартира».