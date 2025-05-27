Суд продлил арест фигурантам дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной

Таганский районный суд Москвы продлил до 3 августа срок ареста четверым фигурантам уголовного дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о фигурантах Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьевом Дмитрии Михайловиче, Основе Андрее Дмитриевиче и Каменецком Артуре Ильдаровиче. По словам собеседника агентства, три фигуранта признали вину. Срок следствия по делу продлили еще на два месяца.

В августе 2024 года Лариса Долина подала иск к Полине Лурье, которая купила у нее квартиру в Москве за 112 млн руб. Госпожа Долина утверждала, что стала жертвой мошенников с Украины. В рамках уголовного дела были арестованы два человека, включая 53-летнюю Анжелу Цырульникову. Певица передала ей часть денег, которые выманили у нее злоумышленники.

Также был арестован 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. По версии следствия, он обеспечивал коммуникацию между членами банды мошенников, а также обналичивал деньги с банковских карт жертв.

Подробности расследования — в материале «Ъ FM» «Обездолинная квартира».