Новак Джокович впервые за 15 лет сыграет на турнире в Базеле
Серб Новак Джокович сыграет на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в швейцарском Базеле. Об этом сообщается на странице состязания в социальной сети X.
12-я ракетка мира получил специальное приглашение от организаторов. Турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября. Его общий призовой фонд составит $ 2,58 млн. В прошлом году победителем стал бразилец Жуан Фонсека.
Джокович выступит на кортах в Базеле впервые с 2011 года. Ранее он трижды принимал участие в соревновании. Серб выигрывал турнир в 2009 году — в финале теннисист оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера.
Новаку Джоковичу 39 лет. На его счету 102 титула на турнирах ATP, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Также он является олимпийским чемпионом 2024 года.