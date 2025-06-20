Следствие садится в «Дилижанс»

Как выяснил «Ъ - Средняя Волга», в Пензе по уголовному делу о мошенничестве в ночь на 20 июня задержан предприниматель Олег Фомин. Экс-депутат Пензенской гордумы стал известен благодаря участию в банкротстве и распродаже Саратовского авиационного завода. В 2020 году Мещанский суд Москвы вынес ему условный приговор за посредничество в коммерческом подкупе, который позже был отменен. Официально силовики зедержание пока не комментируют.

В Пензе минувшей ночью задержан предприниматель Олег Фомин. Об этом «Ъ - Средняя Волга» сообщили три источника, в том числе в силовых структурах. Сообщается, что поводом стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По данным «Ъ», следствие ведет региональное управление СУ СКР, там к моменту выхода публикации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Олег Фомин родился 4 июля 1974 года в Курске. Его карьера началась в Пензе, где в 2001 году он основал ООО «Дилижанс-Авто», а в 2003 году возглавил ООО «Корпорация Дилижанс». Компания специализируется на пассажирских перевозках и к В? 2024 году демонстрировала выручку в 5,7 млн руб. при штате 10 сотрудников. Господин Фомин также связан с деятельностью ООО «ТК Дилижанс» , ООО «Дилижанс-2», а такжке ООО «САТО», которые занимались городскими и пригородными маршрутами в Саратове и Пензе. Так, в ходе одного из конкурсов на пассажирские перевозки в Саратове связанное с господином Фоминым юрлицо выставило новые китайтсике автобусы, которые после победы вернулись на свои маршруты в Пензе. Итоги конкурса аннулированы не были. Избирался депутатом Пензенской городской думы четвертого и пятого созывов.

Наибольшую известность Олегу Фомину принес саратовский период. В 2006 году он стал директором Саратовского авиационного завода (САЗ), а затем — председателем совета директоров. В период его руководства предприятие, являвшееся стратегическим объектом, было признано несостоятельным. В 2016 году СК РФ возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве: по версии следствия, в 2009 году господин Фомин и его команда вывели ликвидное имущество завода по заниженной стоимости и создали искусственную кредиторскую задолженность, причинив ущерб на 895,8 млн руб. Это якобы привело к уничтожению предприятия, сносу цехов и распродаже земель. Уголовное дело до сих пор не завершено.

Параллельно Олег Фомин развивал бизнес в смежных отраслях: управление недвижимостью, торговля стройматериалами, разработка карьеров. В Пензенской области ему принадлежали доли в пяти организациях, включая действующие ООО «Горожанин» (пассажирские перевозки) и ООО «ТД Пензахлеб» (оптовая торговля). Однако финансовые показатели многих структур были неутешительными: например, в 2024 году совокупные убытки его компаний достигли 2,5 млн руб.

В 2020 году Олег Фомин был осужден Мещанским судом Москвы за посредничество в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ) на четыре года условно и штраф 20 млн руб. Дело связано с банкротством подмосковного ООО «Крестьянская застава»: предполагалось, что господин Фомин получил от предпринимателя Андрея Волонтира 11 млн руб. в московском ресторане, чтобы «урегулировать» вопросы с арбитражными управляющими из СРО «Лига», которую фигурант ранее возглавлял. Хотя приговор позже отменили, в материалах дела фигурировали аудиозаписи, указывающие на связи Фомина с Таганской ОПГ и упоминания покровителей в лице региональных управлений ФСБ.

Связаться с господином Фоминым или его защитой «Ъ» не удалось.

Никита Маркелов