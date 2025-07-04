Новый корпус завода сыворотки «Молвеста» под Воронежем подорожал до 8,5 млрд

Объем инвестиций в предприятие по глубокой переработке молока, которое ГК «Молвест» Аркадия Пономарева собирается построить в воронежском Калаче, увеличился с 8 до 8,5 млрд руб. Об этом стало известно из сообщения правительства региона о торжественной закладке камня в основание нового корпуса Калачеевского сырзавода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 июля в Калаче заложили камень в основание нового корпуса сырзавода.

Фото: Правительство Воронежской области 3 июля в Калаче заложили камень в основание нового корпуса сырзавода.

Фото: Правительство Воронежской области

«Молвест» планирует построить новый цех, складской комплекс, а также объекты инфраструктуры. В результате в год завод будет производить дополнительные 2,2 тыс. т 80-процентного концентрата сывороточных белков, 15,5 тыс. т пермеата, 4,3 тыс. т сыворотки с уровнем деминерализации 90%.

После выхода на проектную мощность дополнительная выручка должна составить 4,5 млрд руб.

Завод по переработке сыворотки был запущен в Калаче в 2019 году. Изначально предполагалось, что инвестиции в новый корпус составят 6,5 млрд руб. Разместить его планировалось либо на действующей площадке молочного комбината «Воронежский», либо на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь