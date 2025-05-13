Стоимость завода сыворотки «Молвест» под Воронежем выросла до 8 млрд
Объем инвестиций в строительство завода по глубокой переработке молока ГК «Молвест» Аркадия Пономарева увеличился с 6,5 до 8 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании.
Основатель ГК «Молвест» и депутат Госдумы Аркадий Пономарев
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также выросла проектная мощность переработки — с 1,2 до 2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки.
Вчера стало известно, что изменилась и площадка для реализации проекта. Производство планируется разместить в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году уже был запущен завод по переработке сыворотки. Ранее предприятие хотели построить либо на действующей площадке молочного комбината «Воронежский», либо на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем.
Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».