Стоимость завода сыворотки «Молвест» под Воронежем выросла до 8 млрд

Объем инвестиций в строительство завода по глубокой переработке молока ГК «Молвест» Аркадия Пономарева увеличился с 6,5 до 8 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ГК «Молвест» и депутат Госдумы Аркадий Пономарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Основатель ГК «Молвест» и депутат Госдумы Аркадий Пономарев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также выросла проектная мощность переработки — с 1,2 до 2 тыс. т сырья (молока или сыворотки) в сутки.

Вчера стало известно, что изменилась и площадка для реализации проекта. Производство планируется разместить в Калачеевском районе Воронежской области, где в 2019 году уже был запущен завод по переработке сыворотки. Ранее предприятие хотели построить либо на действующей площадке молочного комбината «Воронежский», либо на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова