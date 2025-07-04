Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа широко освещается мировой прессой, даже несмотря на то, что сенсаций он не принес. В газетах повторяют аргументы сторон, напоминают о изменении роли США в помощи Украине и ждут анонсированных телефонных переговоров американского лидера с Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в июле 2017 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в июле 2017 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Трамп и Путин говорят о войне на Украине, но прогресса по перемирию нет

Дискуссия проходила в напряженный момент… сразу после того как Трамп приостановил некоторые поставки оружия (на Украину.— “Ъ”). Незадолго до разговора (лидеров России и США.— “Ъ”)… Владимир Зеленский публично заявил, что хотел бы обсудить с Трампом поставки оружия — в частности, ракет Patriot, которые помогли бы отразить российские атаки с воздуха.

Российские удары обрушились на Киев после того, как Трамп сказал, что прогресса на переговорах с Путиным нет

США были крупнейшим донором военной помощи Украине… что привело к беспокойству по поводу истощения американских (военных.— “Ъ”) запасов. Однако баланс помощи Украине значительно изменился после того, как Трамп вернулся к власти, что ставит под сомнение будущее американской поддержки Киева.

Россия настаивает на целях на Украине

Почти час длился телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой была война на Украине. Конкретных результатов, по-видимому, нет. Россия, по словам президента Владимира Путина, по-прежнему придерживается своих целей на Украине. Президенты заверили друг друга, что хотят и дальше продолжать обсуждения друг с другом. Однако конкретных соображений по поводу личной встречи высказано не было.

Путин сказал Трампу, что Россия «не отступит» от своих военных целей на Украине

Российский президент Путин сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не откажется от цели устранить «первопричины» войны на Украине. Выражение «первопричины» является условным обозначением аргумента Кремля о том, что он вынужден был начать полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, чтобы предотвратить ее вступление в НАТО и использование ее западным альянсом как плацдарма для атаки на Россию,— этот аргумент отвергает Киев и его союзники, но частично поддерживает Трамп. После разговора Трамп сказал, что не достиг какого-либо прогресса по вопросу прекращения огня, добавив, что он «недоволен» войной на Украине. Хотя Трамп пытался выступать посредником в войне на Украине, он не продемонстрировал в этом серьезного прогресса.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов