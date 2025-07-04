Глава департамента по финансам Екатеринбурга Анна Турунцева назначена вице-мэром

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил директора департамента по финансам горадминистрации Анну Турунцеву своим заместителем. Градоначальник представил ее коллективу в новой должности на совещании утром 4 июля, сообщили в мэрии. Госпожа Турунцева будет курировать на посту работу департамента финансов и финансово-бухгалтерское управление администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Анна Турунцева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Анна Турунцева сменила на посту Андрея Корюкова, который работал вице-мэром с 2021 года. Позже прокуратура усмотрела конфликт интересов в том, что его сын занимает должность директора департамента по строительству администрации. В 2025 году Андрей Корюков покинул должность и возглавил Кировский район Екатеринбурга. Более четырех месяцев обязанности вице-мэра исполняла госпожа Турунцева.

Анна Турунцева замещала должность директора департамента финансов администрации Екатеринбурга с 2011 года. Ранее, с 1981 года, она работала контролером электромонтажных работ, позже — регулировщиком электромеханических и радиотехнических приборов и систем Свердловского завода точной механики. В 1992 году была принята на должность главного специалиста отдела финансирования предприятий муниципальной собственности финансово-бюджетного управления мэрии, в 2001 году была повышена до заместителя начальника управления.

Василий Алексеев