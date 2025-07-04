В Москве найден мертвым вице-президент «Транснефти» Бадалов

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Топ-менеджеру было 62 года. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе. «Предварительная причина гибели — самоубийство»,— заявил собеседник агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бадалов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Транснефть» Андрей Бадалов

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Транснефть»

Источник «Ъ» подтвердил информацию. Следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принимать процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (об убийстве), или отказ в этом.

По имеющимся данным, господин Бадалов упал с высоты 17 этажа. Источник уточнил, что он «испытывал проблемы со здоровьем и проходил очередное обследование».

В «Транснефти» заявили «Ъ», что скоро будет сделано официальное заявление. От других комментариев в компании отказались.

Господин Бадалов занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года, курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. Shot пишет, что супруге Андрея Бадалова вызвали скорую помощь.