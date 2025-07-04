Чем известен погибший вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Компания «Транснефть» официально подтвердила смерть вице-президента Андрея Бадалова. О гибели топ-менеджера стало известно утром 4 июля. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бадалов

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС Андрей Бадалов

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Бадалов Андрей Юрьевич родился 17 августа 1962 года в Краснодаре. В 1984 году окончил Московский инженерно-физический институт, в 2008-м — курсы повышения квалификации Военной академии Генштаба вооруженных сил РФ.

После окончания института работал на предприятиях оборонной промышленности, затем перешел в сферу ИТ. В 1999–2001 годах был консультантом Информационного центра научного парка МГУ. В 2001–2007 годах работал в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», в частности, был первым заместителем генерального директора.

С 2007 по 2019 год — первый заместитель гендиректора, вице-президент, генеральный конструктор Российской корпорации средств связи, созданной в качестве совместного предприятия между «Атлантис» и государственной «Рособоронэкспорт» (позже стала частью ГК «Ростех»). Отвечал за реализацию крупных проектов, в частности, по созданию ситуационных центров и комплексных систем безопасности объектов критически важной инфраструктуры.

При подготовке и проведении Олимпиады-2014 был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью энергообъектов Сочи.

В июле 2019 года стал директором федерального государственного автономного учреждения НИИ «Восход». С 29 июля 2021 года — вице-президент «Транснефти». В этой должности курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

Был женат, две дочери.