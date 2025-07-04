«Транснефть» сделала заявление о гибели вице-президента Бадалова

Компания «Транснефть» официально подтвердила смерть вице-президента Андрея Бадалова. О гибели топ-менеджера в возрасте 62 лет стало известно сегодня утром. Источники «Ъ» сообщили, что основной версией считается самоубийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бадалов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Андрей Бадалов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В компании не стали комментировать обстоятельства гибели господина Бадалова. В пресс-релизе коллеги перечислили его главные профессиональные достижения с 2021 года, когда он пришел в «Транснефть», и отметили личные качества. В частности, Андрей Бадалов реализовал «масштабные наукоемкие проекты», которые позволили вывести компанию «на качественно новый технологический и организационный уровень», а также «эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений».

«В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — отметили в пресс-службе.