SCMP: Ван И объяснил Каллас, что поражение России на Украине невыгодно Китаю

Китай не может допустить поражения России в украинском конфликте, поскольку это позволит США переключить внимание на Азию. Об этом глава МИД КНР Ван И заявил на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Ван И пояснил, что затягивание конфликта выгодно Пекину: пока США сфокусированы на Украине, Китай получает стратегическое окно. При этом министр отверг обвинения в военной или финансовой помощи, заявив: «Если бы такая помощь оказывалась, конфликт прекратился бы раньше». Европейских чиновников поразила его откровенность, пишет газета.

Госпожа Каллас, согласно релизу ЕС, потребовала прекратить «любую материальную поддержку российского ВПК» и выразила обеспокоенность сотрудничеством китайских компаний с РФ. В ответ Ван И предупредил о контрмерах, если китайские банки включат в 18-й пакет антироссийских санкций.

«Китай — это не США, и не следует проецировать американский путь развития на Китай»,— подчеркнул министр, напомнив о приверженности Пекина мирному урегулированию. Встреча прошла перед саммитом ЕС-Китай, где ожидания от «дипломатии обаяния» не оправдались.

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