Шумер добился переименования «красивого» законопроекта Трампа перед голосованием

Лидер сенатских демократов Чак Шумер инициировал переименование масштабного законопроекта Дональда Трампа за минуты до его принятия, сообщил Fox News. Используя процедурное правило, сенатор оспорил президентский эпитет «One Big Beautiful Bill Act» в тексте документа. Председательствующий Пит Рикеттс поддержал возражение, и билль лишился названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чак Шумер

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Чак Шумер

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Это вовсе не "большой красивый билль". Теперь он называется просто "акт". На самом деле это "большая уродливая измена"»,— заявил господин Шумер журналистам, предупредив, что последствиями станут потеря страховок миллионами американцев и рост госдолга.

Сенат принял законопроект, предусматривающий снижение налогов и повышение потолка госдолга, с минимальным перевесом (51:50) после 16 часов дебатов. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса, назвавшего закон «победой» из-за «налоговых льгот и финансирования безопасности границ». Трое республиканцев проголосовали против.

Теперь законопроект возвращается в Конгресс для окончательного одобрения. Палата представителей должна разрешить разногласия между своей и сенатской версиями законопроекта. Республиканцы намерены представить его Трампу до 4 июля.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Билль или не билль».