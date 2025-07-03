ТАСС: бывшего мэра Луганска подорвала смертница

Гибель бывшего главы Луганска Манолиса Пилавова произошла в результате подрыва женщины-смертницы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре города погиб всего один человек, еще трое числились пострадавшими.

СКР квалифицировал взрыв, унесший жизнь господина Пилавова, как теракт. Возбуждено уголовное дело о ношении и изготовлении взрывчатых веществ.

Манолис Пилавов занимал пост главы Луганска с 2014 по 2023 год.