Бывший мэр Луганска Пилавов погиб при взрыве в центре города

В центре Луганска произошел взрыв. В результате погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, сообщили экстренные службы. Информацию подтвердил Луганский информационный центр со ссылкой на семью погибшего.

Ранее правительство ЛНР сообщало о взрыве в центре Луганска. Он произошел на перекрестке улиц Демехина и Тараса Шевченко. Было известно об одном погибшем и трех пострадавших. Что стало причиной взрыва неизвестно.

СКР возбудил уголовное дело в связи с произошедшим. На месте взрыва работают сотрудники Главного управления криминалистики, назначена взрыво-техническая экспертиза. По какой статье возбуждено дело не уточняется.

Манолис Пилавов был главой Луганска с 2014 по 2023 год. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом ЛНР «За доблесть» II степени, а также медалью «В ознаменование 10-летия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии».