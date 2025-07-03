СКР квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

Следственный комитет России (СКР) квалифицировал взрыв в центре Луганска, при котором погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, как террористический акт. Вместе с тем происшествие квалифицировано по двум статьям УК РФ о ношении и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Взрыв произошел сегодня, когда в Луганской народной республике праздновали день освобождения региона. Сообщалось, что всего погиб один человек и трое пострадали. На месте взрыва работают сотрудники Главного управления криминалистики, назначена взрыво-техническая экспертиза.