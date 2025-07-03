Чем известен экс-мэр Луганска Манолис Пилавов

3 июля в результате взрыва в Луганске погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, возглавлявший город с 2014 по 2023 год. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пилавов Манолис Васильевич родился 24 марта 1964 года в селе Алексеевка Грузинской ССР. В 1981 году окончил Ворошиловградский строительный техникум в Ворошиловграде (ныне Луганск), служил в армии, затем окончил Луганский сельскохозяйственный институт по специальности «сельскохозяйственное строительство».

С 1986 года работал в тресте «Ворошиловградпромстрой», в 1989-м стал начальником управления производственно-технологической комплектации. В 1990-х возглавлял жилищно-эксплуатационные объединения нескольких районов Луганска. С 1998 года работал в местном горисполкоме.

В 2001 году окончил Восточноукраинский национальный университет по специальности «государственная служба». В 2002-м стал заместителем Луганского городского головы, в 2006-м — первым заместителем. В 2009 году возглавил Федерацию футбола города Луганска и ФК «Заря».

После задержания бойцами батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) мэра Луганска Сергея Кравченко в августе 2014 года господин Пилавов возглавил город. В декабре того же года назначен мэром Луганска. С 2015 года находился в розыске СБУ по трем уголовным статьям.

В 2022 году подписал с мэром Москвы Сергеем Собяниным совместную декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР. В апреле 2023 года стал руководителем первого отделения «Единой России» в ЛНР. В августе того же года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко вручил Манолису Пилавову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Летом 2023 года в рамках реформы местного самоуправления врио главы ЛНР Леонид Пасечник распорядился ликвидировать администрации городов и районов республики. В ноябре того же года с сайта администрации столицы ЛНР исчезла информация о господине Пилавове, а временно исполняющим обязанности главы города была назначена замглавы администрации Яна Пащенко.