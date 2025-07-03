Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании платформенной экономики

Правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании цифровых платформ. Согласно ему, маркетплейсы могут обязать проверять продавцов через государственные реестры, сообщил руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Соответствующий проект закона № 959244-8 также размещен в базе Госдумы.

«Продавцы на маркетплейсах будут обязаны проходить проверку через государственные реестры, а платформы – обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами»,— сказано в сообщении господина Григоренко, опубликованном на сайте правительства.

По словам господина Григоренко, ограничениям в частности подвергнется пользовательская выдача — платформам запретят искусственно продвигать рекламные позиции. Также будут запрещены к продаже на маркетплейсах запрещенные товары, например, несертифицированные БАДы.

Как следует из сообщения правительства в Telegram-канале, закон о платформенной экономике вступит в силу 1 марта, что должно позволить бизнесу «подготовиться к нововведениям». Работа над ним началась по поручению президента России Владимира Путина.

Подробнее о будущих изменениях в работе маркетплейсов — в материале «Интернет-прилавкам сторговали правила».