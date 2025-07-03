«Победа» настроена на спор

Авиакомпания «Победа» в последний момент оспорила судебное решение об увеличении норм ручной клади. Данные доступны в картотеке Щербинского суда. Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена. Ранее Щербинский суд признал действующие нормы перевозчика незаконными. Сейчас ширина ручной клади не должна превышать 4 см. По решению суда размеры бесплатной клади должны быть не меньше 27 см по каждому из параметров при весе от 5 кг. Для пакетов из Duty free — минимум 24 см. Однако за день до вступления в силу новых требований перевозчик оспорил это решение.

В авиакомпании считают, что требования к безопасному размещению багажа и обязательство провозить сверхнормативные вещи без учета габаритов противоречат друг другу. Впрочем, ручная кладь и багаж — это разные категории, отмечает председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков: «Компания "Победа" очень вольно и своеобразно трактует федеральные авиационные правила в отношении перевозки пассажирами с собой ручной клади и других вещей при пассажире. Авиакомпания предлагает пассажирам объединить все, что находится при пассажире, в один габарит, и если это все входит в калибратор, то везти можно.

Но федеральные авиационные правила делают различие между ручной кладью и еще несколькими поименованными вещами: дамская сумочка, портфель, плед, костюмы в портпледе. А "Победа" это все объединила в одну категорию и установила для них общий размер. Габарит ручной клади установлен в одном из измерений всего 4 см. Понятно, мало что так можно провезти. Может быть, ноутбук влезет, и все. Пассажир, конечно, может жаловаться, и мы видим, что суды обычно принимают решения его пользу».

В 2018 году суд уже рассматривал спор по нормам ручной клади «Победы». Перевозчик пытался добиться отмены права провоза определенных вещей без доплаты. Верховный суд отклонил иск. Нормы взаимосвязаны и регулируют как вес, так и характеристики ручной клади, указано в решении. По словам главного эксперта Института экономики транспорта Федора Борисова, вероятно, суд вновь встанет на сторону пассажиров: «Лоукост-модели в целом сводятся к тому, что любая опция, которую пассажир себе выбирает, является услугой.

Все-таки должен быть здравый смысл. Ручная кладь перевозится с собой пассажиром. Это устоявшаяся мировая практика, и ни к каким, скажем так, дополнительным издержкам не приводит. В самолете достаточно места для того, чтобы все это комфортно разместить. Мне кажется, что те нормы, которые фактически делают невозможным провоз любой ручной клади, мы начинаем навязывать уже "условия пассажирам".

Какое оптимальное регулирование в этой сфере может быть? Здесь создан судебный прецедент. Я думаю, что суд подтвердит первые решения поддержать пассажиров, аналогичные решения будут приняты и далее. Самым правильным в этой ситуации было бы установление такой нормы в федеральных авиационных правилах, потому что на сегодня установлен предельный вес для ручной клади, а размеры нет. Так вот для авиакомпаний имеет значение именно размер, потому что, особенно в зимнее время, полки заполняются, время на загрузку пассажиров в самолет увеличивается, возникают конфликтные ситуации. Очевидно, что это должен быть небольшой чемоданчик, рюкзак, портфель, то есть то, что достаточно легко размещается на полке или под впереди стоящим креслом».

Поводом для пересмотра норм ручной клади стала прокурорская проверка компании «Победа». Надзорное ведомство посчитало, что в правилах перевозчика указаны «крайне малые, необоснованные» габариты. По их мнению, авиакомпания злоупотребляет правами и ограничивает возможность использования ручной клади пассажирами. Ранее в «Победе» “Ъ” прокомментировали решение суда и отметили, что способом провоза ручной клади шириной до 4 см пользуются только «единицы».

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Валерия Калинина

Валерия Калинина