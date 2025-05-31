«Победа» налетела на претензии

Допустимые размеры багажа, провозимого в салоне самолета, в авиакомпании «Победа» признали незаконными. Суд удовлетворил требование прокуратуры. По оценке ведомства, перевозчик «умышленно создал заведомо неприемлемые условия». Сейчас в правилах «Победы» указано, что габариты всех личных вещей в сумме не должны превышать 36 см в высоту, 30 см в длину и 27 см в ширину. Это размер обычного городского рюкзака объемом до 30 л. Сверх нормы можно брать только зонт или ноутбук в мягком чехле без дополнительных карманов. В «Победе» “Ъ” сообщили, что решение суда еще не вступило в силу, поэтому авиакомпания пока не ознакомилась с его выводами. И на обвинение в том, что по одному из тарифов ручная кладь должна быть не шире 4 см, ответили, что таким способом перевозки багажа пользуются только «единицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В любом случае, авиакомпании сейчас не несут ответственности за несоблюдение общих правил в таком вопросе, говорит руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «Авиакомпания действительно может обращать внимание на ситуацию с неопределенностью, касаемо размеров для тех предметов, которые входят в перечень бесплатных. Зачастую возникают ситуации, когда эти предметы имеют достаточно большие габариты, но разрешаются к полету, тем не менее каких-либо серьезных обоснований у авиакомпаний сейчас нет.

Но сейчас в законе отсутствует ответственность для авиакомпаний, которые нарушают правила провоза ручной клади. На самом деле правила авиакомпании "Победа" не менялись на протяжении последних лет. Профильные органы не реагируют на данную ситуацию, а права пассажиров будут продолжать нарушать авиакомпании, несмотря на все те решения, которые есть. С авиакомпанией "Победа" было огромное количество случаев, когда подобные прецеденты различные инстанции разбирали, и всегда закон стоит на стороне пассажиров, но тем не менее, несмотря на какие-то разовые штрафные санкции, авиакомпания выигрывает на этом гораздо больше, чем один или два прецедента».

В 2017 году авиакомпания уже пыталась оспорить в Верховном суде нормы Минтранса, согласно которым ручная кладь может быть больше по размеру. Тогда «Победа» настаивала, что габариты вещей должны зависеть от самолета. Но такие требования объяснить трудно. Они, например, совершенно необязательны и для авиапарка перевозчика, говорит председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Авиакомпания "Победа" отличается разного рода злоупотреблениями в области зарабатывания денег на искусственном ограничении прав пассажиров. Это было связано и с совершенно необоснованными, и с идущими вразрез с традициями ограничениями по размеру ручной клади. "Победа", вводя собственные ограничения, которые меньше традиционных, тем самым лишала людей права пользоваться привычными им сумками, которые полностью соответствуют требованиям производителей самолетов.

И второй момент, который гораздо более серьезный, на мой взгляд, — это проблема с искусственной рассадкой пассажиров, летящих вместе. На мой взгляд, это маргинальная бизнес-модель, когда вы пытаетесь зарабатывать на том, что создаете искусственно неудобства пассажирам, и она не является моделью лоукостера.

Лоукостер — это минимальный набор, но ручная кладь на борту не является излишней услугой. Я не думаю, что "Победа" сейчас рискнет противоречить прокуратуре и решению суда. Скорее всего, она приведет свои правила в порядок. А перевозка каких-то других категорий, будем смотреть, на что и как это повлияет, будут ли они как-то пытаться зарабатывать деньги на создании неудобств в каких-то других местах».

В 2023-м габариты ручной клади «Победы» признавал незаконными Верховный суд после проверки Ространснадзора. Тогда авиакомпания сообщала, что уточнит свои правила. Бесплатными сделали провоз дамских сумок. Общий подход с тех пор не изменился.

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Александра Абанькова