На завершение реконструкции теплосетей в воронежских Лисках вновь ищут подрядчика

Подконтрольное местным властям ООО «Тепловик» объявило очередной аукцион на завершение реконструкции теплосетей в восточной части города Лиски Воронежской области. Начальная цена лота составляет 37,8 млн руб., при том, что минимальная стоимость на предыдущем аукционе составляла 522,7 млн руб. Это следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Срок подачи заявок — до 10 июля, итоги подведут 11 июля. Завершить работы необходимо до 15 октября 2025 года. Источник финансирования — средства займа «Фонда развития территорий», а также деньги бюджета.

Из-за отсутствия заявок в начале мая подобный аукцион на завершение реконструкции теплосетей был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая цена реконструкции была 668,7 млн руб. Попытки найти подрядчика предпринимались и в конце апреля за аналогичную стоимость — поступала одна заявка, но она не соответствовала требованиям. Третий аукцион в начале июня также был признан несостоявшимся. Тогда начальная цена контракта составляла 522,7 млн руб., а единственная поданная заявка была признана не соответствующей требованиям.

В апреле 2024 года подряд на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках за 1,1 млрд руб. получило московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Работы нужно было выполнить до декабря 2024-го, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Согласно порталу госзакупок, обязательства исполнены на 254,5 млн руб. (23,4%), было оплачено 581,4 млн (53,5%).

В феврале этого года «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском к «Южнефтегазстрою» на 400,2 млн руб. В эту сумму были оценены штраф, необоснованное обогащение и пени по тому же контракту.

Ульяна Ларионова