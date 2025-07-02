Бензин раскалил котировки

Бензин на бирже продолжил дорожать, несмотря на ожидания стабилизации со стороны участников рынка. Оптовые цены на АИ-95 и АИ-92 растут с 25 июня, увеличившись с тех пор на 5,22% и 3,23% соответственно. Участники рынка объясняют это сочетанием сезонного спроса, ремонтов на НПЗ и снижением предложения, прогнозируя восстановление баланса на рынке в середине осени.

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Автозаправочная станция

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Котировки марки АИ-95 на Петербургской бирже 2 июля выросли на 1,7%, до 70,15 тыс. руб. за тонну, обновив максимум со 2 сентября 2024 года, когда цены превышали 73,5 тыс. руб. за тонну. В начале июля прошлого года АИ-95 на бирже стоил около 70 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-92 находится на пике за последний год — 64,8 тыс. руб. за тонну.

Котировки на АИ-95 и АИ-92 растут с 25 июня и прибавили с тех пор 5,22% и 3,23% соответственно. За июнь цены на обе марки выросли в среднем на 12%, следует из данных Петербургской биржи.

Главным фактором роста котировок, говорят участники рынка, помимо сезонного увеличения спроса и ремонтов на НПЗ, которые приводят к снижению объема биржевых продаж, стали закупки крупными нефтекомпаниями топлива друг у друга, данные о которых не публикуются.

Источник “Ъ” на топливном рынке не исключает продолжения роста биржевой стоимости АИ-95 из-за сезона высокого спроса, а также потому что его цена не сдерживается топливным демпфером. Биржевая стоимость АИ-92, по словам участников рынка, несмотря на медленный рост, не достигнет отметки в 66,495 тыс. руб., при которой обнуляется демпфер для нефтяных компаний. Источник “Ъ” на топливном рынке говорит, что нефтекомпании для ограничения роста котировок могут начать проводить на бирже аукционы открытия и увеличивать продажи АИ-92.

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Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что участники торгов ранее ожидали стабилизации цен, однако рост котировок 1 и 2 июля стал для них неожиданностью. Он уточняет, что независимые АЗС не проявляют высокой активности на торгах, поскольку текущие уровни цен уже приводят к убыткам при розничной реализации. Господин Дьяченко поясняет, что розничные цены не успевают расти теми же темпами, что и биржевые. По данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в РФ с 23 по 30 июня выросла на 0,2%, до 60,25 руб. за литр, с конца декабря — на 3,3%.

На еженедельном заседании биржевого комитета ФАС в конце июня рассматривался вопрос о введении полного запрета на экспорт бензина из РФ до конца октября 2025 года.

Сейчас экспорт разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности запрет сохраняется в силе. Ограничения в текущей форме могут продлить на сентябрь—октябрь, говорил вице-премьер Александр Новак.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что необходимость введения запрета на экспорт бензина сейчас отсутствует. Проблема роста цен, отмечает он, может быть решена Минэнерго совместно с нефтекомпаниями в ручном режиме. Лишать нефтепереработку дополнительной валютной выручки неразумно, продолжает он, поскольку некоторые заводы продолжают модернизацию на фоне запретительной ключевой ставки ЦБ и фактической невозможности привлечения кредитных денег. Источник “Ъ” на рынке также считает, что введение запрета на экспорт бензина для производителей станет контрпродуктивной мерой, которая может нарушить рыночное ценообразование, сломать логистику и помешать поддержанию высокой загрузки НПЗ.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин указывает, что предельная цена АИ-92 для получения НПЗ демпферных выплат только на 3% выше сложившейся котировки на эту марку. «В общем и целом производители должны быть заинтересованы остаться в пределах лимита, поэтому дальнейшего существенного роста не ждем»,— добавляет он. Господин Бахтин напоминает, что в правительстве рассматриваются предложения по повышению лимита до 115–120% от индикативной цены. При этом он не исключает возможности введения полного временного запрета на экспорт бензина для нормализации цен.

Источник “Ъ” на рынке считает, что баланс биржевых котировок начнет выправляться в ноябре.

По словам Сергея Фролова, оптовые цены могут откатиться ближе к середине осени, как это происходит ежегодно. А розничные цены, добавляет эксперт, продолжат расти и могут превысить инфляцию по итогам года вследствие увеличения акцизов. По оценке Кирилла Бахтина, с окончанием летнего сезона и завершением ремонтов на НПЗ стоимость АИ-92 в течение ближайших месяцев вернется к уровню мая — около 57 тыс. руб. за тонну.

В ФАС заявили “Ъ”, что контроль за действиями нефтяных компаний и трейдеров продолжается в оптовом и розничном сегментах. В службе уточнили, что ранее направили запрос «Газпрому» (компании принадлежат Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК, которые производят бензин и дизель) о причинах снижения реализации топлива на бирже, получили информацию и ее анализируют. В территориальных органах ФАС также рассматривается пять антимонопольных дел за необоснованное повышение цен на АЗС, добавили там.

Ольга Семеновых