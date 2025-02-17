Место притяжения банкротов

Крупный владелец коммерческой недвижимости O1 Properties рискует потерять еще один объект — бизнес-центр White Stone общей площадью 49,5 тыс. кв. м в центре Москвы. Кредитор объекта Сбербанк (MOEX: SBER) подал заявление о банкротстве балансодержателя комплекса стоимостью около 20 млрд руб. Ранее банкротом признали структуру O1 Properties, владеющую соседним офисным центром «Белая площадь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр White Stone

Фото: БЦ «White Stone» Бизнес-центр White Stone

Фото: БЦ «White Stone»

Сбербанк 12 февраля подал заявление в арбитражный суд Москвы с требованием признать МКООО «Старгланс» банкротом, обнаружил “Ъ” в картотеке таких дел. Эта компания владеет бизнес-центром White Stone площадью 49,5 тыс. кв. м в 4-м Лесном переулке в центре Москвы, а сам объект заложен в «Сбере», следует из выписки из ЕГРН (есть у “Ъ”). «Старгланс» через Ratado Holding Ltd принадлежит кипрской O1 Properties Ltd, указано в СПАРК. В O1 Properties отказались от комментариев, в «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

O1 Properties — один из крупных владельцев коммерческой недвижимости, принадлежит Riverstretch Trading & Investments (RT&I) Павла Ващенко и Валерия Михайлова. В его портфель входят московские бизнес-центры Nordstar Tower, «Вивальди плаза» и другие. Forbes оценивал доход RT&I от сдачи в аренду своих объектов в 2023 году в $285 млн, что на 22% меньше год к году.

Если O1 Properties до первого судебного заседания не рассчитается с долгами, то будет запущена процедура банкротства, после чего заложенный объект, вероятно, будет продан, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич оценивает стоимость этой недвижимости в 19,8−22,2 млрд руб.

Это уже не первый объект, который может выбыть из портфеля O1 Properties. В 2024 году из-за задолженности структуры холдинга перед Федеральной налоговой службой была введена процедура наблюдения в отношении компании—балансодержателя бизнес-центра «Белая площадь», расположенного по соседству с White Stone (см. “Ъ” от 19 января 2024 года). Очередные торги по продаже «Белой площади» прошли в начале февраля 2025 года, но покупателя на актив с начальной стоимостью 61,9 млрд руб. не нашлось.

Впрочем, в случае с White Stone, возможно, банк не намерен доводить дело до банкротства, а лишь стремится стимулировать компанию выплатить хотя бы часть задолженности, не исключает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Само по себе наличие в производстве заявления о признании банкротом повышает репутационные риски и вынуждает оперативно урегулировать просроченную задолженность, поясняет юрист.

White Stone пользуется высоким спросом у арендаторов. В начале февраля он был заполнен на 100%, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее данным, запрашиваемая ставка аренды в объекте составляла 40 тыс. руб. за кв. м в год. Исходя из арендопригодной площади объекта в 39,7 тыс. кв. м, ежегодно его сдача может приносить до 1,59 млрд руб. На конец 2023 года суммарная кредиторская задолженность балансодержателя объекта, как следует из его отчетности, достигала 13,3 млрд руб.

Как полагает операционный директор IPG.Estate в Москве Александр Фомин, сейчас в связи с высокой ключевой ставкой владельцам бизнес-центров стало трудно обслуживать кредиты с плавающей ставкой, которые широко распространены на рынке коммерческой недвижимости. Об этой проблеме собственники коммерческой недвижимости начали говорить во второй половине 2024 года. Например, только в сегменте торгцентров под угрозой банкротства может оказаться минимум 200 объектов по всей России, говорили ранее эксперты (см. “Ъ” от 1 ноября).

Дарья Андрианова