В Краснодарском крае сохраняется дефицит качественных складских площадей

Краснодарский край остается одним из самых востребованных регионов ЮФО на рынке складской недвижимости. По итогам 2024 года спрос превысил предложение, что привело к сокращению доли свободных качественных складов класса А до 0,7% на начало 2025 года, сообщает пресс-служба Commonwealth Partnership.

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Республика Адыгея также входит в число ключевых игроков рынка. Крупнейшие сделки 2024 года связаны с арендой объектов компании Ozon — суммарная площадь пяти крупнейших контрактов превысила 469 тыс. кв. м. Значимые сделки состоялись в Адыгее (Энем и станица Раевская), Краснодарском крае и Ростовской области.

Дефицит складских площадей особенно ощутим в ключевых логистических хабах региона. В ЮФО по итогам прошлого года чистое поглощение составило 265 тыс. кв. м. При этом доля свободных площадей с датой доступа в ближайшие полгода не превышает 2%, что ограничивает возможности быстрого расширения бизнеса.

Сложившаяся ситуация стимулирует развитие проектов по строительству новых складских комплексов и повышает инвестиционную привлекательность региона для крупных операторов логистики.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что компания «Ромекс-Кубань» построит в Ростовской области универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров с объемом инвестиций 4 млрд руб.

Анна Гречко