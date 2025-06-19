«Ромекс-Кубань» вложит 4 млрд рублей в строительство склада в Ростовской области

Краснодарская компания «Ромекс-Кубань» построит в Ростовской области универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров с объемом инвестиций 4 млрд руб. Соответствующее соглашение предприятие подписало в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Развитие складской инфраструктуры в Ростовской области обусловлено ростом спроса на комплексные логистические услуги и дефицитом соответствующих площадей. По данным донской гильдии логистов, в 2023 году Ростов занял четвертое место в рейтинге российских городов с высокой востребованностью складских помещений.

Спрос на аренду складов в областном центре за прошлый год вырос на 31%, при этом предложение в сегменте продаж сократилось на 16 процентов, а количество доступных для аренды площадей — на 5%.

ООО «Ромекс-Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Компания специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Руководят организацией Алексей Прокопенко и Алексей Фомин. За 2024 год выручка предприятия достигла 17,8 млрд руб, чистая прибыль составила 130,9 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что делегация Краснодарского края в первый день работы ПМЭФ-2025 заключила 12 инвестиционных соглашений общей стоимостью свыше 58 млрд руб.

Анна Гречко