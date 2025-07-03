Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в РФ

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в России Гул Хасана, сообщили в МИД РФ. Там заверили, что Москва продолжит оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности.

«Видим значительные перспективы взаимодействия в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры»,— подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Посол Афганистана Гул Хасан прибыл в Москву 1 июля. На следующий день он приступил к исполнению своих обязанностей. Он стал первым послом республики в России, назначенным после прихода к власти талибов в 2021 году.

Россия повысила уровень афганского представительства до посольства в апреле. Ранее Афганистан был представлен в стране лишь на уровне временного поверенного. Повышение уровня представительства произошло вскоре после исключения «Талибана» из запрещенных организаций в России.

Через два года после прихода к власти деятельность талибов была запрещена в России. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения. Через несколько месяцев он назвал организацию союзником России по борьбе с терроризмом.

Анастасия Домбицкая