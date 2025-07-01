Первый посол Афганистана от талибов прибыл в Москву

Посол Афганистана Гул Хасан прибыл в Москву. Об этом в диппредставительстве сообщили «РИА Новостям». Он стал первым послом республики в России, назначенным после прихода к власти талибов в 2021 году.

Гул Хасан вступил в должность в начале июня. После прибытия в Москву он должен начать выполнение своих обязанностей.

Россия повысила уровень афганского представительства до посольства в апреле. Ранее Афганистан был представлен в стране лишь на уровне временного поверенного. Повышение уровня представительства произошло вскоре после исключения «Талибана» из запрещенных организаций в России.

Через два года после прихода к власти деятельность талибов была запрещена в России. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения. Через несколько месяцев он назвал организацию союзником России по борьбе с терроризмом.