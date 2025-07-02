Новый посол Афганистана в России приступил к исполнению своих обязанностей

Новый афганский посол в России Гуль Хасан приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Афганистана. В МИД Афганистана назвали назначение посла «важным шагом» и выразили надежду на «расширение и укрепление сотрудничества двух стран в политической, экономической и других сферах».

«Чрезвычайный и полномочный посол Исламского эмирата Афганистан в Российской Федерации Гуль Хасан официально приступил к исполнению своих обязанностей во время встречи, в ходе которой состоялось знакомство с сотрудниками посольства»,— говорится в сообщении ведомства.

Посол Афганистана Гул Хасан прибыл в Москву 1 июля. Он стал первым послом республики в России, назначенным после прихода к власти талибов в 2021 году.

Россия повысила уровень афганского представительства до посольства в апреле. Ранее Афганистан был представлен в стране лишь на уровне временного поверенного. Повышение уровня представительства произошло вскоре после исключения «Талибана» из запрещенных организаций в России.

Через два года после прихода к власти деятельность талибов была запрещена в России. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения. Через несколько месяцев он назвал организацию союзником России по борьбе с терроризмом.

Анастасия Домбицкая