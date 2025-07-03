Глава Удмуртии: опасность атаки БПЛА в Камбарке, Сарапуле и Каракулино

В Удмуртии объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. Как сообщил в Telegram в 16:56 местного времени глава региона Александр Бречалов, под угрозой атаки беспилотников находятся города Камбарка и Сарапул, Сарапульский район и село Каракулино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

В 16:17 господин Бречалов сообщал, что не менее двух беспилотников атаковали объект на территории Удмуртии. «Один аппарат цели не достиг, второй попал в технические сооружения. Ликвидируются последствия»,— сказал он. Информации о жертвах и пострадавших нет. Аэропорт Ижевска не принимает самолеты. Объект находится не в Ижевске и не в других городах.

Это вторая атака беспилотников на объекты в Удмуртии за последние дни. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».