Глава Удмуртии: не менее двух БПЛА атаковали объект на территории региона

Не менее двух беспилотников атаковали объект на территории Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. «Один аппарат объекта не достиг, второй попал в технические сооружения. Ликвидируются последствия»,— сказал он.

Информации о жертвах и пострадавших нет. По словам главы региона, объект находится не в Ижевске и не в других городах. На территории Удмуртии введен режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Ижевска не принимает самолеты.

Это вторая атака беспилотников на объекты в Удмуртии за последние дни. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».