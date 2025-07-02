В состоянии тяжести

Шестерых пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на ижевский оборонный завод, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаила Мурашко. Еще 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпитализация пострадавших спецбортом МЧС ночью 2 июля

Фото: МЧС РФ Госпитализация пострадавших спецбортом МЧС ночью 2 июля

Фото: МЧС РФ

28 пострадавших при атаки беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятие остаются под наблюдением врачей в больницах региона. Двое из тех, кто размещен в медучреждениях Ижевска, находятся в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram днем 2 июля министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. Остальным диагностирован легкий и средний вред здоровью. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в региональном минздраве, в их числе 15-летний подросток.

Атака БПЛА оборонный завод в Ижевске состоялась утром 1 июля. Общее количество пострадавших в результате нападения составило 45 человек, сообщил накануне глава Удмуртии Александр Бречалов. Трое погибли. Потерпевшим оказывали медицинскую помощь амбулаторно, в пункте временного размещения, который был организован рядом с местом происшествия, а также непосредственно на территории предприятия.

Вечером 1 июля в Ижевск вылетел спецборт МЧС, оснащенный медицинским оборудованием, для доставки тяжелораненых в Москву. Решение о госпитализации приняли по регламенту действий при ЧС, уточнили «Ъ-Удмуртия» в минздраве республики.

«Ночью 2 июля спецбортом в федеральные медцентры эвакуировали шесть пострадавших, которым требовалась специализированная помощь»,— рассказал господин Багин. В их число вошел 17-летний юноша — второй подросток, пострадавший от атаки беспилотников. Как несовершеннолетние получили травмы ни в региональном минздраве, ни в департаменте здравоохранения Москвы «Ъ-Удмуртия» не ответили. «Мы на постоянной связи с Минздравом России»,— резюмировал министр здравоохранения республики.

Пострадавших на борту сопровождали врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава. По прилету 17-летний подросток был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) имени Приорова. Двое пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, направлены в НИИ имени Склифосовского. Еще двое госпитализированы в НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко, один — в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова.

«Состояние двоих пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще четверо — в тяжелом состоянии»,— сообщил днем 2 июля «ТАСС» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Он добавил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Вечером 1 июля правительство Удмуртии приняло решение о региональной выплате пострадавшим в размере от 300 до 600 тыс. руб. Сумма зависит от степени тяжести ранения. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб. В Контакт-центре минздрава для пострадавших и их родственников организована отдельная линия психологической поддержки, в больницах работают горячие линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из пострадавших в больнице Ижевска

Фото: Андрей Шуткин, Telegram Один из пострадавших в больнице Ижевска

Фото: Андрей Шуткин, Telegram

«По факту происшествия работают правоохранители, органы безопасности, идет расследование. Наша задача сейчас — оперативная и полная помощь заводчанам»,— заявил глава Удмуртии Александр Бречалов накануне вечером. С 1 июля в регионе введен ЧС до особого распоряжения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Полина Сичинава