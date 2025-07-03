«Совкомфлот» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры «Совкомфлота» (MOEX: FLOT) согласились с рекомендацией совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

В ноябре «Совкомфлот» решил выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль компании по МСФО за 2024 год составила $424,4 млн. Показатель EBITDA — $1,041 млрд.

В январе 69 судов «Совкомфлота» попали под санкции Минфина США. В марте компания изменила решение по дивидендам. Выплаты инвесторам увязали с контекстом новых санкций. 30 мая совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.