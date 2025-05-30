Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Совкомфлота» (MOEX: FLOT) рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

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Решение «принято с целью повышения долгосрочной финансовой устойчивости и кредитоспособности компании на фоне введенных в январе 2025 года беспрецедентных по масштабу санкционных ограничений, а также обеспечения компании достаточным уровнем капитала для дальнейшего стратегического развития в интересах ее акционеров», сообщили “Ъ” в «Совкомфлоте».

«Компания продолжает системную работу по адаптации к внешним вызовам с целью восстановления положительной рентабельности и возврата к стабильным ежегодным дивидендным выплатам»,— добавили там.

«Совкомфлот» выплатил дивиденды за 2020, 2022 и 2023 годы, направив на них 15,8 млрд, 10,19 млрд и 41,78 млрд руб. соответственно, за 2021-й не выплачивал.

Наталья Скорлыгина