За год в Сочи сократилось число вакансий в сфере туризма и общепита

По итогам второго квартала 2025 года в Сочи выявили снижение числа вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» на фоне повышения медианных зарплат. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса hh.ru, с января по июнь 2025 года на рынке труда курорта было открыто 4,1 тыс. вакансий — против 5,5 тыс. за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наиболее заметное сокращение числа предложений наблюдается среди поваров, пекарей и кондитеров: количество вакансий снизилось с 1,1 тыс. до 797. При этом медианная зарплата в этой категории выросла с 81 тыс. до 94,9 тыс. руб. Зарплаты официантов, барменов и бариста выросли с 70,2 тыс. до 74,3 тыс. руб., хостес — с 60 тыс. до 64,7 тыс. руб., уборщиков — с 55,2 тыс. до 63,7 тыс. руб. Доход менеджеров ресторанов увеличился почти на 15 тыс. руб. — с 85,4 тыс. до 99,9 тыс. руб., а у менеджеров по туризму — с 55 тыс. до 64 тыс. руб.

По данным регионального департамента, конкуренция в отрасли остается в пределах нижней границы нормы и составляет 4,5 резюме на вакансию. На фоне стабилизации рынка труда и экономического охлаждения соискатели стали активнее выходить на рынок в поисках более высоких зарплат и нематериальной мотивации. При этом сохраняется дефицит ключевых специалистов, особенно в сегменте поваров — по ним подается лишь 1,9 резюме на одну вакансию при нормативе от четырех до восьми.

По всему Краснодарскому краю ситуация аналогичная: общее количество вакансий в отрасли снизилось на 23% по сравнению с маем прошлого года, при этом активность соискателей выросла на 31%. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 64,4 тыс. руб., а ожидаемая — 70 тыс. руб. Среди наиболее востребованных навыков — работа в команде, соблюдение санитарных норм, знание R-Keeper, стрессоустойчивость и умение работать по технологическим картам.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за первое полугодие 2025 года размещено около 10 тыс. вакансий без требований к опыту, что существенно ниже аналогичного показателя прошлого года (14 тыс.). Снижение связано с общей корректировкой рынка труда на фоне экономического охлаждения, однако высокооплачиваемые предложения для начинающих сохраняются — до 150 тыс. руб. в месяц по ряду позиций.

Мария Удовик