В Сочи сократилось число вакансий, доступных без опыта работы

С начала 2025 года на сочинском рынке труда зафиксировано снижение количества публикуемых вакансий. По данным hh.ru, которые предоставили «Ъ-Сочи», в первом полугодии 2025 года на курорте разместили около 10 тыс. предложений, не требующих опыта работы, что заметно ниже показателя за аналогичный период 2024 года, когда подобных вакансий было около 14 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Уменьшается не число вакансий для соискателей без опыта, а в целом число всех вакансий на рынке труда. Это связано с охлаждением экономики и стабилизацией рынка труда. Уменьшение числа вакансий и параллельный рост резюме начались в конце 2024 года, и уже в начале 2025 многие компании пересмотрели планы по найму и пока идут по "осторожной" траектории»,— уточнили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Согласно данным портала, наибольшее число предложений выявили в сегменте розничной торговли — более 1,4 тыс. вакансий для продавцов. Также в числе лидирующих позиций — риелторы (1,2 тыс. вакансий), менеджеры по продажам (850), курьеры (580) и уборщики (440).

Несмотря на отсутствие требований к стажу, часть вакансий предлагает соискателям конкурентоспособную заработную плату. В перечень позиций с медианным уровнем дохода от 100 тыс. руб. входят водители (118 тыс. руб.), менеджеры по продажам (120 тыс. руб.), торговые представители и инженеры-электронщики (по 100 тыс. руб.), а также курьеры (148 тыс. руб.), сварщики (150 тыс. руб.) и руководители строительных проектов — при отсутствии опыта работы уровень оплаты достигает 120 тыс. руб.

По Краснодарскому краю с января по середину июня размещено свыше 72,7 тыс. вакансий без требования к опыту, включая предложения не только для выпускников вузов и колледжей, но и для граждан, рассматривающих смену профессиональной сферы или подработку.

Средняя предлагаемая заработная плата в таких объявлениях составляет 58 тыс. руб., диапазон варьируется от 35 тыс. до 136 тыс. руб. Наиболее массовыми остаются предложения для продавцов (более 10 тыс. вакансий), менеджеров по продажам (5,9 тыс.), операторов call-центров (3,1 тыс.), упаковщиков и комплектовщиков (2,4 тыс.), а также поваров, пекарей и кондитеров (2,2 тыс.). Медианный уровень оплаты в этих категориях не превышает 61 тыс. руб.

К числу высокооплачиваемых позиций без требования опыта относятся, в частности, вакансии DevOps-инженеров и дата-сайентистов с уровнем дохода от 200 тыс. руб., однако предложения в этих сегментах остаются единичными.

Мария Удовик