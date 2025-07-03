Производитель продуктов питания Del Monte Foods объявил о банкротстве

2 июля американская компания Del Monte Foods сообщила о начале процесса реструктуризации в условиях защиты от банкротства. Компания была основана в 1886 году и занималась в основном производством консервированных продуктов питания, замороженной еды и безалкогольных напитков. В начале и середине XX века Del Monte была одним из крупнейших в США производителей консервированной кукурузы, гороха, персиков, груш и тому подобного, а также экспортировала продукцию за рубеж.

Однако в последние годы спрос на такую продукцию в США стал снижаться по мере растущего тренда на свежие продукты. Кроме того, увеличение импортных пошлин на алюминий и другие виды металлов заметно повысило издержки производителей консервированной продукции.

Del Monte сообщила, что обеспечила себе финансирование на $912 млн, которое позволит ей провести реструктуризацию по ст.11 закона США о банкротстве. В соответствии с этой статьей у компании есть 90 дней для реструктуризации с последующим выходом из состояния банкротства либо продажей другим владельцам. Del Monte сообщила, что рассматривает все варианты развития ситуации, в том числе продажу бизнеса.

Евгений Хвостик