Открыть вторую полосу старого Борского моста рассчитывают к январю 2026 года

Вторую полосу старого Борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде, где сейчас идет ремонт, теперь планируют открыть в декабре 2025 — январе 2026 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в главном управлении автодорог Нижегородской области 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что сейчас на объекте задействовано до 35 человек в дневную смену и до 25 человек в ночную. Завершить все работы, включая ремонт опор и окраску пролетных строений, планируют в 2026 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», капитальный ремонт Борского моста стоимостью 2,4 млрд. руб. начался в марте 2024 года. В декабре того же года для движения открыли одну полосу. Срок завершения всего ремонта изначально был обозначен 28 ноября 2025 года.

В мае подрядчик, ООО «ДСК», приостанавливал работы, из-за чего ГУАД намеревался расторгнуть с ним контракт. Однако в начале июня работы были возобновлены.

Сейчас выехать из Нижнего Новгорода можно по двум полосам нового моста, въехать — по одной полосе на новом мосту и одной на старом.

Галина Шамберина