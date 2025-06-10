Подрядчик «ДСК» продолжит ремонт Борского моста

Подрядчик ремонта Борского моста в Нижнем Новгороде ООО «ДСК» возобновил работы, контракт с ним расторгнут не будет. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил первый заместитель министра транспорта Нижегородской области Андрей Ермолаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Люди работают, сроки окончания работ сдвинуться не должны», — уточнил господин Ермолаев.

31 мая заказчик работ — Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области – уведомил компанию о расторжении контракта в десятидневный срок. Подрядчик увел с моста через Волгу, связывающего Нижний Новгород с Бором, рабочих и технику. «ДСК» также насчитали штрафы за нарушение условий контракта.

Капитальный ремонт Борского моста начался в марте 2024 года, работы планируется завершить к 28 ноября 2025 года. Стоимость ремонта оценивается в 2,4 млрд руб.

Роман Рыскаль