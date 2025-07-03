Лауреатка Нобелевской премии заявила, что удары по Ирану подрывают борьбу за демократию

Одна из самых известных иранских правозащитниц и лауреатка Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади заявила, что израильские и американские удары по Ирану только ухудшают положение местных несогласных с режимом и усложняют борьбу за демократию в стране. Она заявила об этом в письменном интервью The Wall Street Journal, отправленном из Ирана.

«Ситуация для иранского народа стала сейчас опаснее, чем была до войны,— написала госпожа Мохаммади.— Иранское женоненавистническое и религиозное правительство, возглавляемое Али Хаменеи, обещая рай, затащило нас в ад. Нетаньяху затаскивает нас в ад, обещая свободу и демократию». По ее мнению, после ударов по стране местные власти будут сильнее давить на протестующих и несогласных: «К сожалению, я думаю, репрессии усилятся в ближайшие дни».

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех». Ее арестовывали в Иране 13 раз и приговорили в общей сложности к 36 годам тюрьмы, из которых она отсидела 10. В декабре 2024-го ее временно освободили из тюрьмы из-за серьезных проблем со здоровьем — ей была сделана операция по удалению опухоли и пересадке костей, также она перенесла несколько сердечных приступов.

Яна Рождественская