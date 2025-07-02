Госдеп: США предупредили Украину о приостановке поставок оружия

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США предупредили Украину о решении приостановить поставки некоторых видов оружия.

«Конечно, некоторые украинцы, возможно, узнали об этом из новостей. У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной,— сказала госпожа Брюс. — Я не буду обсуждать, кто передал (Украине) эту новость». По ее словам, «такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США».

Госпожа Брюс добавила, что США продолжит поставки оружия Украине, за исключением зенитных и других ракет.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Источники телеканала отметили, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче.