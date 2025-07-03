Кирсан Илюмжинов намерен вернуться на президентский пост в FIDE
Кирсан Илюмжинов, который руководил Международной шахматной федерацией (FIDE) c 1995 по 2018 год, собирается снова баллотироваться на этот пост. Об этом он рассказал «Ъ».
Кирсан Илюмжинов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам Кирсана Илюмжинова, такое решение он принял после того, как указом президента США Дональда Трампа от 30 июня с него сняли санкции, наложенные американским Минфином в 2015 году. Они послужили основной причиной возникновения в FIDE административного кризиса, вынудившего Илюмжинова покинуть должность. С тех пор структуру возглавляет другой россиянин — Аркадий Дворкович.
Кирсан Илюмжинов рассказал «Ъ», что после того как выяснилось, что санкции в его отношении не действуют, ему позвонили представители «десятков федераций», выразивших поддержку функционеру.
Очередные президентские выборы в FIDE состоятся в следующем году.
Подробнее — в материале «Ъ» «С Кирсаном Илюмжиновым поступили как с настоящим сирийцем».