С Кирсаном Илюмжиновым поступили как с настоящим сирийцем

Одним из бенефициаров потепления отношений между США и Сирией неожиданно оказался бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов. С него были сняты санкции, которые американский Минфин ввел против функционера еще в 2015 году якобы за «содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации». Именно они послужили по крайней мере формальным поводом для большого конфликта внутри FIDE во второй половине прошлого десятилетия. Он привел к тому, что Кирсан Илюмжинов покинул президентский пост, который занимал 23 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсан Илюмжинов выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом, чтобы поблагодарить за «справедливое решение» и сыграть с ним партию в шахматы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Кирсан Илюмжинов выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом, чтобы поблагодарить за «справедливое решение» и сыграть с ним партию в шахматы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что 30 июня указом президента США Дональда Трампа с него был сняты введенные американским Министерством финансов десять лет назад санкции, Кирсан Илюмжинов сообщил в своем Telegram-канале. В нем он рассказал, что «воспринимает данное решение как еще один сигнал о заинтересованности руководства США, лично президента Трампа позитивно изменить характер отношений с нашей страной, его намерение переосмыслить развитие международных отношений». Кирсан Илюмжинов выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом, чтобы поблагодарить того за «справедливое решение», «поделиться своим видением сегодняшнего дня, международного развития и сыграть партию в шахматы».

На самом деле эта история связана скорее с отношениями не между США и Россией, а США и Сирией, с потеплением, наступившим в них после майского турне господина Трампа по Ближнему Востоку и его встречи с временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа.

Вступившим в силу 1 июля указом Дональд Трамп снял с нее большую часть санкций, действовавших больше 20 лет, в том числе персональных. На сайте американского Минфина опубликован длинный список лиц, попавших под санкционную «амнистию». В нем есть и фамилия Кирсана Илюмжинова, политика и предпринимателя, который все-таки известен прежде всего как президент Международной шахматной федерации.

Господин Илюмжинов, ставший в 1993 году президентом Калмыкии, FIDE возглавил в 1995-м. Выбор на такой пост 33-летнего функционера казался шагом очень рискованным, учитывая специфику момента. Шахматный мир переживал раскол, приведший к появлению, как в боксе, разных версий чемпионского титула, а его головная структура испытывала дефицит финансирования. Однако, несмотря на молодость и отсутствие опыта спортивного менеджмента, Кирсан Илюмжинов превратился в доверенной ему сфере в настоящего функционера-супертяжеловеса, сумевшего провести объединение титулов и в принципе вернуть FIDE устойчивость.

Непотопляемым выглядел и сам господин Илюмжинов.

В текущем столетии на президентских выборах у него неизменно были очень авторитетные и популярные противники: сначала бизнесмен Бессел Кок, а затем легенды шахмат — 12-й и 13-й чемпионы мира Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Каждый раз Кирсан Илюмжинов сталкивался с жесткой критикой в свой адрес, однако выигрывал голосование с ощутимым перевесом.

Роковую для него как для шахматного лидера роль сыграли как раз американские санкции. В ноябре 2015 года Минфин США включил президента FIDE в санкционный список «за содействие сирийскому правительству в покупках нефти у террористической организации "Исламское государство"» (запрещена в России). Причем незадолго до этого шахматная федерация уже успела отдать Америке право провести очередной матч за титул чемпиона мира между его обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Он прошел в конце 2016 года в Нью-Йорке, завершившись победой господина Карлсена на тай-брейке. Из-за санкций, которые пытавшийся оспорить их в суде Кирсан Илюмжинов называл «провокацией», на поединок он так и не попал.

Еще через несколько месяцев возникла причина снова вспомнить о них.

Весной 2017 года выяснилось, что в FIDE существует сильная «внутренняя» оппозиция президенту, о существовании которой никто не подозревал.

Ее фронтменом стал первый вице-президент грек Георгиос Макропулос, которому после введения санкций господин Илюмжинов передал часть своих финансовых полномочий. Представители оппозиции утверждали, что ограничения, с которыми столкнулся Кирсан Илюмжинов, мешают ему в полной мере исполнять свои обязанности, поэтому он должен уйти в отставку.

Административный кризис в FIDE обострился, когда швейцарский банк UBS, расчетный для федерации, решил закрыть ее счета, а другие крупные западные банки, в которые обращалась федерация, начали отказывать ей в сотрудничестве, ссылаясь на то, что партнерские отношения невозможны, «пока президент находится в санкционном листе США». В конце концов исполком структуры принял большинством голосов рекомендацию для господина Илюмжинова не выдвигаться на новый срок в 2018 году. Но и ее он проигнорировал, запустив предвыборную кампанию и параллельно ряд судебных процессов против медиаресурсов, повторявших формулировки американской стороны по поводу санкций. В Лондоне Кирсану Илюмжинову удалось одержать довольно громкую победу. Там суд при рассмотрении иска о защите чести и достоинства к изданию The Week принял его аргументы, потребовав опровергнуть утверждения, касающиеся как раз продажи нефти террористам.

В выборах Кирсан Илюмжинов участие все же не принял.

За три месяца до них комиссия по этике FIDE по инициативе Георгиоса Макропулоса отстранила его от должности президента «за нарушение этического» кодекса. В решении комиссии говорилось, что господин Илюмжинов много раз ставил свои собственные интересы выше интересов FIDE, пытался дискредитировать членов президентского совета, распространял не соответствующую действительности информацию, а также отказался уйти в отставку. Но и Георгиосу Макропулосу, который, как считалось, убрал единственного оппонента, как ни странно, не довелось выиграть их. Его опередил предложенный Федерацией шахмат России в качестве альтернативы господину Илюмжинову бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который руководит FIDE до сих пор.

Кирсан Илюмжинов после этого исчез из перечня по-настоящему заметных в медийном поле фигур. Правда, судя по освещающему его деятельность сайту Kirsan.today, не отказался от привычки много путешествовать. При этом одну из последних поездок он совершил в июне в США, прилетев «к друзьям» на Гавайи.

Алексей Доспехов