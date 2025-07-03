Трое исполнителей теракта в «Крокусе» находились под воздействием наркотиков

Трое исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода перед нападением на людей употребили наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По словам обвиняемых, незадолго до нападения на «Крокус сити холл» им якобы давали жидкость с неизвестным веществом, после употребления которой они «общались с воинами Аллаха». По результатам судебных экспертиз в их крови был обнаружен мефедрон.

Наркотики не нашли только в крови Шамсидина Фаридуни, который стал единственным из четырех террористов, кто не только дал признательные показания в полном объеме, но и раскаялся в содеянном.

1 июля Генпрокуратура, утвердив обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, направила более 200 томов расследования в военный суд. Сразу 19 обвиняемых в преступлении предстанут перед судьями.

Подробнее в материале «Ъ» «Четыреста томов террора».